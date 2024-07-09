"كش ملك" .. لامين يامال يرد على هجوم نجم فرنسا برسالة نارية

الفتى الإسباني يدق طبول المعركة مبكرًا

لم يقف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، مكتوف الأيدي أمام التصريحات الهجومية التي أطلقها أدريان رابيو، لاعب منتخب فرنسا، قبل مواجهة الفريقين في "يورو 2024".

ويصطدم منتخب إسبانيا بنظيره فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز آرينا، في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية.

وكان رابيو، قد تحدث في المؤتمر الصحفي للمباراة عن قدرة فريقه في الحد من خطورة الفتى الإسباني الشاب، قائلًا: "إذا أراد لامين يامال أن يلعب نهائي اليورو مع إسبانيا، فعليه أن يلعب ضدنا بصورة أفضل. سنضغط عليه كي لا يشعر بالراحة".

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ونشر لامين يامال صورة لقطعة الملك بلعبة الشطرنج في "ستوري" عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، قائلًا: "تحرك في صمت.. تحدث فقط عندما يحين وقت الحديث.. (كش ملك)".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها يامال (16 عامًا) للهجوم خلال البطولة، حيث حاول مدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان سابقًا التقليل من قدراته عندما وصفه بأنه "عديم الخبرة".

وتأهلت إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 بعد تخطي عقبة ألمانيا (2-1)، فيما عبرت فرنسا محطة البرتغال بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.