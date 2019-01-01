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كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف موعد طرح تذاكر نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون

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الاتحاد والتعاون
الاتحاد كان قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي النصر
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن موعد طرح تذاكر مباراة فريقي التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة النهائي بداية من اليوم الساعة الـ4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقى الاتحاد مع التعاون مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس الملك.

الاتحاد كان قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي النصر في مباراة مثيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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على الجانب الأخر تأهل التعاون لنهائي كأس الملك، بعد هزيمة الهلال من منافسات كأس خادم بدور نصف النهائي بخماسية نظيفة.

لجنة المنشطات تُراقب لاعبي الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك

يُذكر أن الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي بـ 13 لقبًا، بينما لم يحقق التعاون اللقب من قبل.

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