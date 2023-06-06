كشف موعد توقيع ليونيل ميسي المرتقب مع الهلال .. تطورات تاريخية تسعد الملايين

نادي الهلال اقترب جدًا من الإعلان عن صفقة ليونيل ميسي بعد التطورات الأخيرة

ساعة بعد أخرى، يقترب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، أعلن الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف الحالي، بعد نهاية عقده؛ حيث تلقى عرضًا تاريخيًا من الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و600 مليون يورو.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، موافقة الأسطورة الأرجنتينية، على الانتقال إلى الزعيم الهلالي، في الصيف الحالي.

وكشف الكاموخ عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن موافقة ليونيل ميسي، على الانتقال إلى الهلال؛ جاءت بعد تأكده من صعوبة العودة إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، فشل في تقديم أي ضمانات إلى ميسي؛ من أجل تسجيل عقده في قائمة الفريق للموسم القادم؛ بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها العملاق الإسباني.

وحسب أحمد الكاموخ، سيعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع ليو، يوم الأحد القادم، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 10 مع الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، تلقى عروضًا من الدوريين الإيطالي والإنجليزي، إلى جانب الهلال وبرشلونة، بالإضافة إلى محاولات من إنتر ميامي الأمريكي؛ لضمه أيضًا.