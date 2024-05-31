كشف عن موعد إعلان مكانه .. ياسر المسحل يفجر مفاجأة بشأن كأس السوبر السعودي

رئيس اتحاد الكرة السعودي يتحدث عن آخر تطورات كأس السوبر السعودي

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن الموعد الذي سيتم الكشف فيه عن المكان الذي سيستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024-25.

وأقيمت قرعة كأس السوبر منذ أيام قليلة، حيث أوقعت الهلال في مواجهة الأهلي، بينما سيلعب النصر ضد التعاون في نصف النهائي، وستقام المباراة النهائية بين الفائزين من تلك المواجهتين.

وقال المسحل خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر: "النهائي سيكون مميزًا والتجهيزات كاملة وأتمنى التوفيق للفريقين".

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وعن كأس السوبر قال رئيس اتحاد الكرة: "وصلتنا عدة عروض، واليوم ترجمة لما وصلت له الكرة السعودية من تميز، وصلنا أكثر من 4 عروض بالفعل".

واختتم ياسر تصريحاته قائلًا: "نقوم بتقييم العروض مع شريكنا التجاري، وسنختار الملف الأنسب الذي سيخدم مصالحنا كاتحاد كرة قدم والكرة السعودية، وسنعلن عن قرارنا يوم 10 يونيو".