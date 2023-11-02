كشف عن سر أهدافه الغريزة .. بيلينجهام: هذا المهاجم هو قدوتي الأكبر!

بيلينجهام يكشف عن سر غريزته التهديفية العالية...

كشف جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد عن دور عائلته ووالده في تغيير مسيرته الكروية، ليصبح من أهم لاعبي الميرينجي، مشيرًا إلى أنه يعتبر زيدان هو ملهمه في فترة طفولته، وهو الشخص الذي أراد أن يصبح مثله طيلة حياته.

وانضم بيلينجهام، إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بوروسيا دورتموند، ليصبح أهم لاعب في الفريق بالموسم الحالي، بعد مشاركته في 13 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 3 آخرين.

وعن بداية مسيرته ودور عائلته في تغييرها، قال النجم الإنجليزي في تصريحات صحفية: "العلاقة مع أبي وأمي رائعة، فهي تمنحني التوازن في حياتي، لقد تعلمت منهم العديد من الأشياء، خاصة بعدما أصبحت لاعبًا محترفًا".

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وتطرق بيلينجهام للحديث عن دور والده في مسيرته، وقال: "لم يدعني والدي أبدًا أنسى أنه هداف مخضرم، إنه يتحدث عن ذلك كثيرًا، في البداية لم أكن أحب كرة القدم عندما كنت صغيرًا".

وتابع: "ولكن استمر والدي في اصطحابي معه إلى المباريات، لقد منحني حرية الاختيار، أعتقد أنني تأثرت كثيرًا عندما شاهدت والدي يلعب كرة القدم".

واشتهر مارك بيلينجهام، والد جود بأنه واحد من أفضل اللاعبين في دوري الهواة الإنجليزي، وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن عدد أهدافه تخطت الـ 700 هدفًا.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، للحديث عن طفولته واللاعبين الذين تأثر بهم وقال: "لقد أعجبت بفريق برمنجهام الذي فاز بكأس الرابطة في ويمبلي امام آرسنال في عام 2011".

وأضاف: "ولكن قدوتي الأكبر كانت واين روني وستيفن جيرارد، وذلك ببساطة لأنهما لعبا في إنجلترا، ولكن بمرور الوقت عندما كبرت وشاهدت كرة القدم، شاهدت والدي يرتدي قميص زين الدين زيدان، لقد كان يصطحب القميص إلى كل مكان".

وأكمل: "وفي ذات يوم سألته من هذا الرجل الذي ترتدي قميصه، وأخبرني بأن افتح موقع "يوتيوب" وأشاهده، ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عن حب زيدان واعتباره مثلي الأعلى، لقد كنت محظوظًا للغاية عندما قابلته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، إنه شخص متواضع جدا".

وعن ظهوره الأول في ريال مدريد، قال بيلينجهام: "في الأسابيع الأولى كنت متوترًا للغاية، لم يسبق لي التعامل مع نجوم مثل نجوم ريال مدريد، خاصة مع البطولات التي حققوها، كنت أتناول الطعام بجوار توني كروس، وتحدث معي حينها أدركت أنهم رجال عاديون ومتواضعون، لقد كان درسًا عظيمًا بالنسبة لي".

وأردف: "بغض النظر عن مدى نجاحك، وعن الإنجازات التي حققتها بإمكانك ان تكون إنسانًا عظيمًا".