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دوري أبطال أفريقيا

كشف سبب غياب فوزي لقجع عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كانت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا قد شهدت جدلاً كبيرًا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت أحدى الصحف المغربية عن سبب غياب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعت فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي.

جماهير نادي الوداد المغربي شنت هجومًا حادًا على لقجع بسبب غيابه عن مباراة النهائي، وتواجده في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة بركان والزمالك.

صحيفة "المنتخب" المغربية قالت بحسب مصادرها أن لقجع غاب عن حضور المباراة لأسباب صحية طارئة حالت دون أن يكون حاضرًا في رادس.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا قد شهدت جدلاً كبيرًا بسبب لعب المباراة بوجود عطل في جهاز تقنية الفيديو "الفار"، مما تسبب في اعتراض لاعبي ومسؤولي الوداد في الشوط الثاني من المباراة.

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المفاجأة كانت حينما أعلن حكم المباراة بكاري جاساما إعلان نادي الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وهو ما تسبب في حالة غضب مغربية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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