"كشف خطة الأهلي الكبرى" .. الرئيس التنفيذي يلمح إلى مستقبل ماتياس يايسله

خطة الأهلي تكشف ملامح مستقبل ماتياس يايسله..

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يبدو أن النادي الأهلي السعودي، حسم قراره بشكل كبير؛ بشأن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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يايسله تولى تدريب النادي الأهلي، في الصيف الماضي؛ وذلك في أول موسم بعد العودة من "الدرجة الأولى" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث يحتل الفريق الأول - حاليًا -، المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفي هذا السياق.. أكد البريطاني رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، على رضاء كبير من المسؤولين في قلعة الرقي، بعمل المدير الفني الألماني.

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جورلي قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "هناك هدوء تام.. من ينظر إلى أداء ونتائج الأهلي، في العامين الأخيرين؛ سيتأكد أن هناك تطور كبير للغاية، في الموسم الحالي".

وشدد الرئيس التنفيذي، على أن الهدف الأساسي للأهلي حاليًا؛ هو تحقيق الاستقرار، وبناء فريق قوي للمستقبل، ينافس ويتوج بالألقاب والبطولات.

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