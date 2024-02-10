كشف خدعة أبو ليلى ورقم للتاريخ .. أكرم عفيف يُبدع بنهائي كأس آسيا 2023

النجم القطري يدخل التاريخ

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تألق النجم أكرم عفيف بشكل كبير في نهائي كأس آسيا، حيث نجح في قيادة منتخب بلاده قطر للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

عفيف سجل أهداف انتصار الأدعم على النشامى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخ المنتخب القطري، ويحافظ على اللقب.

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كشف خدعة أبو ليلى

سجل أكرم عفيف الثلاث أهداف "هاتريك" عن طريق ركلات الجزاء التي حصل عليها العنابي، الأولى بالشوط الأول والثانية والثالثة بالشوط الثاني، نجح في تسجيلهم جميعًا في المرمى بشكل ذكي جدًا.

الحارس الأردني يزيد أبو ليلى كان يُريد خداع أكرم عفيف في ركلتي الجزاء الأولى والثانية، حيث كان يقف في الزاوية اليسرى وليس بمنتصف المرمى، قبل تسديد أكرم الركلة، ثم يتحرك لحظة التسديد، من أجل إرباك نجم المنتخب القطري.

ولكن عفيف كشف الخدعة، وكان يتخذ قراره ولا يتراجع عنه ويسدد الركلة بكل ثقة وقوة في الزاوية اليمنى، حيث لم ينجح يزيد أبو ليلى للتصدي لها، وكأن أكرم كان يُعاقبه على تلك الطريقة.

رقم أكرم عفيف التاريخي بكأس آسيا

وقدم أكرم عفيف رقمًا تاريخيًا، بعدما ساهم في 22 هدفًا في بطولة كأس آسيا في النسختين الحالية والماضية، وذلك بتسجيله 9 أهداف وصنع 13 هدفًا، وهو ما يشكل 67% من أهداف قطر في البطولتين.

كما أن أكرم عفيف سجل في النهائيين عن طريق ركلات الجزاء بنجاح.

ماذا قدم أكرم عفيف أمام الأردن؟

سجل أكرم عفيف 3 أهداف "هاتريك" في المباراة، في رقم تاريخي، وسدد الكرة على المرمى 6 مرات، بدقة تصويب 100%، حيث لم يصوب أي كرة خارج المرمى.

وأرسل عفيف عرضيتين بشكل صحيح، وصنع فرصة واحدة للتهديف لم يتم استغلالها، ونسبة تمريراته الصحيحة 66.7%.

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