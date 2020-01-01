كشف حقيقة رغبة النصر في التعاقد مع كارلوس إدواردو

أصبح اللاعب يمتلك حرية التوقيع لأي فريق

كشفت تقارير صحفية محلية حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال الحالي.

وينتهي عقد إدواردو مع نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب يمتلك حرية التوقيع لأي فريق.

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها نفت التقارير التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اهتمام إدارة النصر بالتعاقد مع لاعب الهلال.

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وأكد المصدر للصحيفة أن مثل هذه الأخبار عارية من الصحة وغير صحيحة ولا يوجد نية للتفكير بالتعاقد مع اللاعب نفسه.

وأضافت الصحيفة رغبة الإدارة الإبقاء على جميع لاعبي الفريق الأجانب واستمرارهم مع النصر في الموسم المقبل بحسب توصيات فنية من قبل المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا.

ونقل المدير البرتغالي للإدارة رغبته في بقاء اللاعبين المحترفين وعدم التفريط فيهم، نظرًا لارتياحه لما قدمه جميع اللاعبين المحترفين السبعة في الموسمين الماضيين.

وفي الإطار نفسه نفى سعود الصرامي المتحدث الإعلامي بنادي النصر هذه المفاوضات، مشيرًا إلى أن النصر المعني بهذه المفاوضات قد يكون نادي النصر الإماراتي وليس السعودي.