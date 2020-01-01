كشف حقيقة إعادة نظام المربع الذهبي للدوري السعودي

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي

نفت تقارير صحفية سعودية وجود نية لدى مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم في إعادة المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم الحالي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اتحاد الكرة لم يناقش هذه الفكرة من الأساس، عكس ما تم تداوله خلال الأيام الماضية.

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وأضافت الصحيفة أن اتحاد الكرة لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول مبدأ إلغاء الدوري وعدم استكماله لكون ذلك من المبكر جدًا بالنسبة لهم.

ويعول الاتحاد السعودي على وجود سعة من الوقت لدراسة كل الاحتمالات على أمل الاستكمال في حال تلقي نصائح بالعودة من الجهات المهنية بفيروس كورونا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد تحدث عن إمكانية عودة نظام المربع الذهبي لحسم لقب الموسم الحالي، الذي يتربع على صدارته نادي الهلال بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر.