نجم بايرن ميونيخ يتلقى خبرا صادما أثناء تواجده في لندن

تلقى الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، خبرًا مفزعًا حول وقوع حادث تصادم لأبنائه الثلاثة، أثناء تواجده خارج البلاد.

وتواجد كين برفقة بايرن ميونيخ في لندن، لخوض مباراة أرسنال، التي انتهت بتعادل مثير بنتيجة (2-2)، على ملعب الإمارات، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووقع الحادث في منطقة قرب ميونيخ، تواجد أطفال كين في سيارة مرسيدس، عندما اصطدمت بسيارة (رينو) على الطريق السريع، ثم اصطدمت الـ(رينو) بأخرى (لاند روفر)، إلا أن الأشخاص التسعة المتورطين في الحادث، لم يتعرضوا لأية إصابات خطيرة.

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وأفاد دانييل باك، رئيس قسم الإطفاء المتطوع المحلي، إن أبناء كين الثلاثة، لويس (3 أعوام)، فيفيان (5 أعوام)، آيفي (7 أعوام)، بخير، ولم يذهبوا إلى المستشفى إلا لإجراء فحص روتيني فقط، وفق ما أوضح متحدث اللاعب لبي بي سي نيوز.

وأضاف "السيارات تعرضت لأضرار كبيرة، وهناك عدد كبير من المصابين من كافة السيارات، ولكن الخبر السار أن الجميع لم يتعرضوا لإصابات قوية. إنها إصابات طفيفة، مثل ألم في الرقبة من الرأس إلى أعلى، وهو أمر يحدث عادة في حوادث السيارات".

الجدير بالذكر أن زوجة هاري كين، كاتي، وطفلهما الأصغر، هنري، لم يكونا في السيارة لحظة الحادث، فيما يستعد كين لدعم بايرن ميونيخ أمام كولن، في لقاء الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني.