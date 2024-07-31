كشف عن تفاصيل جديدة .. "فيفا" يُعلن الملعب المستضيف لافتتاح ونهائي كأس العالم السعودية 2034

تعرف على تفاصيل جديدة في ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل تخص ملف المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد التقدم به بشكل رسمي منذ أيام.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن أن الملف به مخطط لإقامة منافسات كأس العالم 2034 على 5 مدن رئيسية وهي: "الرياض وجدة، الخبر، أبها، نيوم".

المدن التي تستضيف منافسات كأس العالم سيكون بها 15 ملعبًا، منها 11 ملعبًا جديدًا، حيث تضم الرياض بمفردها 8 ملاعب مخصصة لاستضافة كأس العالم.

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وأختير الملك سلمان الجديد الذي يتسع إلى أكثر من 92 متفرج، لاستضافة مباراتي الافتتاح والنهائي بالبطولة، على أن يُصبح بعد ذلك الملعب الرئيسي للمنتخب السعودي.

ومن ضمن الملاعب الجديدة استاد نيوم الذي سيتميز بارتفاع يزيد عن 350 مترًا ضمن هيكل "ذا لاين"، واستاد جنوب الرياض الذي يسع 47 ألف متفرج، واستاد ساحل القدية في جدة واستاد جامعة الملك خالد في أبها.

واستثمارًا للمساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة، ستمتد الاستضافة إلى 10 مدن داعمة للمدن المضيفة، يتم فيها احتضان بعض معسكرات المنتخبات المشاركة قبيل وأثناء البطولة، حيث تتميز تلك المدن بمناطقها السياحية.

ويتواجد أيضًا بالملف استعراض ما يزيد عن 230 ألف غرفة موزعة على المدن المستضيفة والمدن الداعمة لكبار الشخصيات ووفود الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة والإعلاميين والجماهير التي ستحضر في البطولة.

وتم اقتراح 132 مقر تدريب في 15 مدينة ستستضيف الـ48 منتخبًا، بالإضافة إلى الوفود المرافقة لها، تشمل 72 ملعبًا مخصصًا للمعسكرات التدريبية، بجانب مقري تدريب مخصصة للحكام.