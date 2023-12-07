كشف المستور .. يوم طلب ميسي من جوارديولا الانتقال لمانشستر سيتي

لماذا لم يتحرك المدرب الإسباني جيدًا؟

يبدو أن الأثر الذي تركته خسارة برشلونة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عام 2020 على ليونيل ميسي كان كبيرًا للغاية، حتى أنه كان دافعه لطلب الرحيل عن النادي الإسباني.

كتاب "حفظ الله بيب" للصحفي الإسباني مارتي بيرارناو كشف عن كواليس وأسرار مثيرة تلت تلك الخسارة وتخص علاقة النجم الأرجنتيني بالبارسا رئيسه جوزيف بارتوميو.

بيرارناو كشف المستور خلال حديثه لبرنامج "إل لارجويرو"، مشيرًا إلى أن ميسي تواصل مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب تلك الخسارة للاستفسار منه حول إمكانية الانضمام إليه في مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "ليو لم يكن مرتاحًا لبارتوميو ويرى أن مشروعه الرياضي غير ناجح، ولذا أراد مغادرة برشلونة، وهو ما أظهره بعدها بعدة أسابيع بالبوروفاكس الشهير، ميسي أراد أن يُقابل جوارديولا ومعرفة هل سيستقبله في مانشستر سيتي حال غادر البارسا".

الصحفي الشهير أوضح أن جوارديولا شرح لميسي صعوبة الحياة في السيتي، وكيف أنها تُمطر لمدة طويلة وأن التدريبات صعبة وشديدة، فما كان من ميسي إلا أن رحب بكل هذا ووعد ببذل قصارى جهده، حتى أنه رد قائلًا "لا أريد حمامًا شمسيًا، سآخذه حين أعتزل اللعب".

وأتم بيرارناو بالتأكيد على أن ميسي أيقن أنه سيكون مرحبًا به في السيتي حال غادر البارسا لكن المشكلة كانت وجود موسم في عقده وشرط جزائي مرتفع التكاليف، ومن ثم أجاب على السؤال "لماذا لم يتحرك جوارديولا بعد ذلك جديًا لضم ميسي؟"، إذ قال "ميسي كان قد قرر البقاء لموسم إضافي مع البارسا، وبيب لم يضغط لمحاولة التعاقد معه لأنه مشجع كبير للبارسا ولا يُريد أن يتسبب بأي ضرر للنادي، أراد ضمه فقط حال كان حرًا وانفصل عن البارسا".