كشف عن السر الأكبر لأنشيلوتي .. مالديني يعلن خصامه لميلان واتجاهه إلى عالم التنس!

صفة لا يعرفها أحد عن الإيطالي

كشف باولو مالديني أسطورة نادي ميلان الإيطالي، عن عدم ذهابه إلى الملعب من أجل متابعة مباريات الفريق المختلفة، رغم اعتباره أحد أهم اللاعبين بتاريخ الروسونيري.

صاحب الـ55 سنة سبق له العمل بمنصب المدير التقني لميلان بعد اعتزاله، ولكنه رحل في 2023، ليقرر الابتعاد عن عالم كرة القدم والاتجاه إلى رياضة أخرى.

وقال مالديني في حواره مع "RadioSerieA" عن متابعة ميلان:"أنا لا أذهب لمشاهدة الفريق من الملعب، الأمر منطقي، ولكني أرى مبارياتهم من بعيد، وأشعر بالانبهار عندما أرى ثيو هيرنانديز ورافائيل لياو بالجانب الأيسر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن احترافه للتنس:"بعد انتهاء مسيرتي تمكنت من الاستمرار في اللعب لمدة 3 إلى 4 سنوات أخرى، ثم كان من المستحيل بالنسبة لي الاستمرار، يمكنني لعب التنس، لا أعرف السبب، ولكني لعبت في بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين ببطاقة خاصة، خسرنا 6/1 مرتين في الزوجي، ركل الكرة أصبح يؤلمني".

رفضه لباريس سان جيرمان قبل العمل لميلان:"تحدثت مع ناصر الخليفي في باريس مرتين أو ثلاث مرات، ولكن الأمر لم يذهب إلى أبعد من ذلك".

وعن عدم حصوله على الكرة الذهبية:"هل تعرضت للظلم؟ الأمر يتعلق بالصحافة بشكل أكبر، كونها جائزة فردية، لم تكن أحد أهدافي لأنها لا تحدد كونك اللاعب الأفضل أم لا".

اللاعب الأقوى الذي لعب معه:"لا يمكنني تسمية لاعب واحد فقط، كصفات شخصية وخصائص دفاعية، كان فرانكو باريزي مثاليًا، كنت محظوظًا أيضًا باللعب بجوار رونالدو ورونالدينيو وماركو فان باستن".

علاقته بكارلو أنشيلوتي:"أنا لست جيدًا في سرد الحكايات، يعتقد الناس أن كارلو هو الشخص الأكثر هدوءًا في العالم، لكنه ليس كذلك، كان يجلس قبل المباريات ويخبرني أنه يشعر بكل شيء بداخله".

وفي نهاية حديثه رفض مالديني وصف نفسه بأنه الخاسر الأفضل في التاريخ، لأنه خسر 8 أو 9 نهائيات، باعتباره محظوظًا للتواجد في هذه المناسبات، حيث لا يرى نفسه خاسرًا في حياته بشكل عام.