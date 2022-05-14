كشف الحقيقة .. كاف "كذب" على الجميع في اختيار ملعب النهائي

كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما ذكره لوكس سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن معايير اختيار ملعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

اعتراضات على المغرب والأهلي يتحرك دوليًا

كاف أعلن رسميًا أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 سيقام بالمغرب، بعدما سحبت السنغال ملفها، فلم يتبقى سوى المغرب من المرشحين، التي ينطبق عليها المعايير.

أمام هذا أعلن الأهلي بشكل رسمي، أنه سيتجه للمحكمة الرياضية الدولية، رافضًا نهائيًا أن تقام المباراة بأرض المغرب، كون الوداد المغربي أحد أطراف نصف النهائي واقترب من النهائي.

وطالبت إدارة القلعة الحمراء، اتحاد الكرة المصري بالتقدم لاستضافة النهائي القاري، وهو ما نفذته بالفعل الجبلاية، لذلك بعث كاف بخطاب لها الليلة.

كيف تم كشف كذب الاتحاد الإفريقي؟

نشر موقع "يلا كورة" المصري، تقريرًا مطعمًا بالمستندات التي تدُل على أن ما ذكره سبتمبر غير صحيح بشأن اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حول مطابقة الشروط، قال سبتمبر: "الاتحاد الإفريقي تلقى 4 طلبات قبل غلق التصويت لاستضافة النهائي من نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب والسنغال، وجنوب إفريقيا لم يكن لديها مراعاة كل الشوط المطلوبة، وكانت هناك منافسة بين السنغال والمغرب، وبعد ذلك انسحبت السنغال ليتم اختيار المغرب لأنها الدولة الوحيدة التي تبقت لاستضافة المباراة، وتم منح نيجيريا استضافة نهائي الكونفدرالية".

ووفقًا لما نشره الموقع المصري، فإن الخطابات الرسمية للكاف المرسلة إلى الاتحادات الوطنية التي تأهلت أنديتها إلى دور المجموعات بتاريخ 9 ديسمبر 2021، فإنها تتنافى ما قاله مدير الإعلام، حيث لم يتم الفصل بين شروط استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، وتم التساوي بين الشروط والمعايير قبل منح المغرب حق الاستضافة.

كما كشف "يلا كورة" أن نيجيريا هي الدولة الإفريقية الوحيدة صاحبة أكثر عدد للملاعب المعتمدة من جانب كاف، وذلك برصيد 8 ملاعب معتمدة رسميًا، أكثر من المغرب صاحبة الـ6 ملاعب فقط.

هذا بالإضافة إلى الجدل المثار حول موعد المباراة النهائية، حيث كان محددًا لها أن تقام يوم 27 أو 28 من مايو الجاري، ولكن تم تأجيله إلى 30 من نفس الشهر، بعد أن تم دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر له يوم 28.

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