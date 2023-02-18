كسول ويأكل الأرز بالحليب .. لاعب تشيلسي السابق يفتح النار على إيدين هازارد

هازارد أحد أكثر اللاعبين غير المحترفين!

صرح جون أوبي ميكيل إن زميله السابق في تشيلسي إيدين هازارد كان أحد أكثر اللاعبين غير المحترفين الذين لعب معهم، ووصف النيجيري اللاعب البلجيكي بأنه كسول.

قال أوبي خلال حوار عبر برنامج "عين دبي": "الجميع يريد أن يبدأ أساسيًا، وأثناء التدريب في عطلة نهاية الأسبوع يقول هازارد أنه لا أريد أن يتدرب، أنه اللاعب الوحيد الذي رأيته يفعل ذلك".

وأضاف: "لم يتدرب قط أنه أسوء لاعب رأيته في حياتي".

وواصل: "أعتقد أنه عندما تنظر إليه الآن فقد الكثير من وزنه ولكن عندما كان في تشيلسي في الليلة السابقة للمباراة، بعد العشاء ، كان بإمكانه الجلوس لمدة نصف ساعة وهو يأكل أرز بالحليب ولكن في اليوم التالي كان يقدم أداءً رائعًا لذلك سمحنا له بفعل ما يريد".

هازارد غادر تشيلسي في 2019 لينضم إلى ريال مدريد مقابل حوالي 100 مليون يورو، ولكن لمدة خمس سنوات تقريبًا لم يقدم اللاعب البلجيكي المستوى الذي يشفع للمبلغ الذي دفع فيه.

ولعب هازارد 73 مباراة فقط مع ريال مدريد في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2019/20، ومن بينهم سبع مباريات بشكل أساسي، وتعرض لانتقادات في المواسم الأخيرة بسبب مشاكل لياقته البدنية وتحدث البعض بأنه يعاني من زيادة الوزن في بعض الأحيان.