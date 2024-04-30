"كسول وأحبط اللاعبين" .. مسؤول باريسي سابق يشيد بـ"طرد" نيمار إلى الهلال

نيمار أصبح في مرمى نيران الانتقادات المستمرة..

لا يزال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يتعرض لهجومٍ شرس؛ بسبب مسيرته السيئة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار مثّل الفريق الباريسي، في الفترة من 2017 إلى 2023، قبل الانتقال إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا.

الهجوم على نيمار، جاء هذه المرة من مواطنه ماكسويل، نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان سابقًا، والذي عمل أيضًا كـ"منسق رياضي" في نادي العاصمة الفرنسية.

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ماكسويل اعتبر في تصريحات مع صحيفة "ليكيب"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تخلي الفريق الباريسي عن نيمار، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كان قرارًا موفقًا للغاية.

وقال النجم البرازيلي السابق، في تصريحاته: "نيمار وميسي كانا يتسببان في إحباط لاعبي باريس سان جيرمان.. الفريق كان يضم أسماء كبيرة؛ ولكنها لا تبذل أي جهد داخل أرضية الملعب".

ووصف ماكسويل، الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بمهندس نجاحات الفريق، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ خاصة أنه جعل اللاعبين، يفهمون أنهم عليهم احترام النادي وقرارات الجهاز الفني، بغض النظر عن أسمائهم.