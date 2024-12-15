صورة كسور وجه سالم الدوسري تثير القلق .. وأخصائي يحذر من المغامرة به في خليجي 26

التورنيدو يعاني منذ سقوطه أمام الرائد..

أثار أول ظهور واضح لسالم الدوسري؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، بعد إصابته في الوجه الكثير من الجدل بشأن موقفه من المشاركة مع الأخضر في كأس الخليج العربي "خليجي 26".

التورنيدو كان قد تعرض للإصابة بكسور خفيفة في الوجه الأسبوع الماضي خلال مواجهة الهلال والرائد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وهو ما استدعى نقله للمستشفى على الفور بعد سقوطه المروع في لعبة مشتركة مع لاعب الخصم.

وحتى هذه اللحظة، لم يعلن المنتخب السعودي استبعاد الدوسري من المشاركة في خليجي 26، حتى خرج الجمهور خلال الساعات الماضية للمطالبة بتلك الخطوة، معتبرًا إياها ضرورية بعد الصورة المنتشرة للاعب من المعسكر.

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سالم ظهر في الصورة وآثار الكسر واضحة على وجهه، إذ يعاني من انتفاخ وتغير في لون المنطقة أسفل العين، لذا حذر ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، من المغامرة به في الخليجي 26..

الشهراني أوضح أنه في في مثل حالة الدوسري يمكن للاعب المشاركة بقناع الوجه إلا إذا استمر الانتفاخ وأعراض الكسر، بجانب الخوف من تباع الكسر مع اللعب والاحتكاك.

يذكر أن الأخضر السعودي يستهل مشواره في البطولة الخليجية بمواجهة البحرين في 22 من ديسمبر الجاري، ثم يلاقي اليمن يوم 25، فالعراق في 28 من الشهر ذاته.