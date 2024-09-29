بعد جدل معاناته من كسور .. حقيقة وضع حسان تمبكتي الطبي

هل أصيب مدافع الهلال بكسر أمام الخلود؟

حالة قلق كبيرة أصابت الجمهور الهلالي أمس السبت، بعد تعرض قلبي الدفاع حسان تمبكتي وعلي البليهي للإصابة خلال مواجهة الخلود.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

تمبكتي تعرض للإصابة، إثر سقوط خاطئ على كتفه، ليخرج في الدقيقة 74، فيما أصيب البليهي أثناء إحرازه لهدف فريقه الثالث، ليتم استبداله هو الآخر في الدقيقة 46.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن القلق الأكبر كان على حسان، في ظل مزاعم البعض بتعرضه لكسر أو خلع في الكتف، وفقًا لطريقة سقوطه.

GOAL

صحيفة "الرياضية" حسمت هذا الجدل بحسب مصدر رسمي في القلعة الزرقاء، والذي أكد أن حالة ثنائي الدفاع غير مقلقة على الإطلاق، لكن مدى مشاركتهما في المباراة المقبلة، سيتحدد وفقًا للفحوصات التي سيرجيها اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال في المباراة المقبلة بالشرطة العراقي، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أن مواجهة الخلود أمس السبت، انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ليواصل الهلال تحقيقه للعلامة الكاملة.