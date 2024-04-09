كسر عظام الوجه.. جماهير تعتدي على لاعبي فريقها بعد هزيمة مفاجئة في إيطاليا!

"العنف ليس الحل أبدًا"

تعرض 6 من لاعبي فريق كروتوني الإيطالي، للاعتداء بينما كانوا على شاطئ البحر مع صديقاتهم، من قبل 20 شخصًا من مشجعي النادي، يحملون العصي والهراوات.

وتسبب الاعتداء في إصابة أحد اللاعبين بكسر في عظام الوجه، ما دفع الشرطة لفتح تحقيقات في الحادث.

وجاء تصرف جماهير كروتوني، بعد الهزيمة المفاجئة للفريق أمام متذيل الترتيب برينديزي (2-1)، في إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأدان كروتوني في بيان رسمي الحادث مشيرًا إلى أنه "يتضامن مع اللاعبين، ويُدين بشدة أي مظاهرة أو شكل من أشكال العنف".

وأتم: "لا يمكن أن تكون تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق مبررًا لمثل هذه الأفعال، العنف ليس الحل أبدًا".