كسر جمجمة ضحيته .. نجم المغرب يواجه حكمًا بالحبس والغرامة خارج إنجلترا!

كوينز بارك رينجرز يلتزم الصمت

قضت محكمة بلجيكية، اليوم الجمعة بسجن اللاعب المغربي إلياس شاعر، نجم فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لمدة عام، بعد تورطه في إصابة سائق شاحنة بكسر في الجمجمة.

وحكم على لاعب الوسط المغربي، الذي يعتقد أنه متزوج ولديه ابن صغير، صباح اليوم الجمعة بالسجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، مع دفع غرامة قدرها 13400 جنيه إسترليني للضحية.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، على أن أحداث الواقعة تعود إلى عام 2020، عندما تورط إلياس مع شقيقه وأصدقاء آخري في نزال مع عراك سائق شاحنة في فرنسا، تسبب في إصابة الأخير بكسر في الجمجمة.

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ولم يعلق نادي كوينز بارك رينجرز على الحكم القضائي الصادر ضد لاعبه البالغ من العمر 26 عامًا، حيث اكتفى ببيانه السابق الذي قال فيه "إنه لن يدل بأي تعليق آخر، لأن الإجراءات القانونية لم تصل إلى نهايتها بعد".

كان إلياس قد انضم إلى كوينز بارك رينجرز في 2017، قبل أن يخرج في إعارة إلى ستيفنيج في موسم 2018-19، وشارك مع الفريق في 222 مباراة، بما في ذلك 31 مباراة هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان إلياس ضمن اللاعبين الذين يراقبهم وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب من أجل ضمه إلى قائمة أسوط الأطلس في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، لكنه لم يحظ على فرصة في البطولة التي ودعها "رابع العالم" من دور الـ16 في مفاجأة من العيار الثقيل.