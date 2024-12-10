كسر جديد .. كومباني يصدم جماهير بايرن ميونخ بتفاصيل إصابة مانويل نوير

غيابات بالجملة عن موقعة شاختار

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، خبرًا صادمًا لجماهير النادي البافاري، بعدما أكد غياب الحارس الأسطوري للفريق مانويل نوير لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ المرتقبة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، إن حارس المرمى الألماني صاحب الـ38 يعاني من كسر في الضلع وربما لن يتمكن من اللعب مرة أخرى هذا العام.

وأضاف المدرب البلجيكي: "نأمل أن يعود نوير في يناير المقبل. الأمر ليس سيئًا للغاية"، وبالتالي، سيغيب حارس المرمى عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام ماينز ولايبزيج في الدوري الألماني.

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وأشار كومباني، إلى أن نوير تعرض للإصابة في لعبة مشتركة مع جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن، خلال مباراة الفريقين في كأس ألمانيا، وتلقى الحارس الألماني بطاقة حمراء بسبب تدخله الخشن، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

واستكمل بايرن ميونخ المباراة بعد 17 دقيقة من انطلاقها بـ10 لاعبين فقط، ليدفع ضريبة تهور نوير ويخسر بنتيجة (0-1) أمام بطل الدوري الألماني ويودع الكأس من دور الـ16، ويفقد فرصة المنافسة على البطولة للموسم الخامس على التوالي.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الحارس البديل بيريتس سيحل محل نوير، خلال مواجهة شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء، ليسجل أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا.

ولن يكون نوير الغائب الوحيد عن قائمة بايرن ميونخ، حيث يغيب أيضًا جواو بالينيا وألفونسو ديفيس وكينجسلي كومان وهاري كين بسبب إصابات عضلية في التدريبات قبل المغادرة.

كما سيضطر المدرب فينسنت كومباني أيضًا إلى الاستغناء عن الجناح سيرج جنابري، الذي يعاني من مشاكل في الركبة، بخلاف الكرواتي يوسيب ستانيسيتش الذي لا يزال يتم تأهيله بعد تعافيه من إصابة في الركبة.