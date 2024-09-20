كسر أنف ضحيته.. تقنية التعرف على الوجه تحظر مشجعًا إنجليزيًا 3 أعوام!

دائمًا ما تكون الجماهير الإنجليزية مثيرة للشغب في كل البطولات

تلقى الإنجليزي جوش واو البالغ من العمر 34 عامًا، والذي اعتدى بشكل خطير على أحد مشجعي إنجلترا خلال بطولة أمم أوروبا 2024، أمر حظر لمدة ثلاث سنوات من دخول الملاعب الرياضية.

وتلقى المشاغب الذي اعتدى بشكل خطير على مشجع إنجليزي آخر في بطولة أمم أوروبا 2024، أمر حظر لمدة ثلاث سنوات بعد أن استخدمت الشرطة تقنية التعرف على الوجه لأول مرة في بطولة خارجية، وفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

وترك جوش واو ضحيته مصابًا بكسر في الفك والأنف بعد مباراة إنجلترا في دور المجموعات ضد صربيا في جيلسنكيرشن بألمانيا في 16 يونيو.

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وتمكن أحد الشهود على الحادث من التقاط صورة لواو، الذي تلقى أيضًا حظرًا لأجل غير مسمى من السفر لتشجيع إنجلترا خارج البلاد.

وبتنسيق بين شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة وشرطة شيشاير ونظرائهم الألمان، استخدم الضباط بعد ذلك تقنية التعرف على الوجه بأثر رجعي ما مكنهم من التعرف على هوية واو.