كريم بنزيما يُثير القلق في تدريبات الاتحاد

العميد مقبل على مواجهة صعبة أمام الأخدود

SHAHID

استأنف الاتحاد تدريباته الجماعية يوم أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة الأخدود الصعبة خارج ملعبه مساء الخميس القادم، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثار الفرنسي كريم بنزيما القلق بعدم حضوره للمران، وذلك خوفًا من تعرضه لإصابة ستفاقم الأزمة الهجومية للفريق قبل مواجهة الأخدود، خاصة مع غياب الثنائي جوتا وإيجور كورونادو للإصابة.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أنها لم تتوصل لسبب الغياب وإن كان بإذن مسبق أم لا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

عبد الرحمن العبود العائد لصفوف الفريق بعد تعثر انتقاله لأي نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الصيفي غاب كذلك عن المران المسائي بعدما شارك في التدريبات الصباحية.

العميد حقق الفوز في أول 4 مباريات له في دوري روشن هذا الموسم قبل أن يسقط أمام الهلال في جدة 4-3 رغم انتهاء الشوط الأول بتقدمه 3-1.

SHAHID