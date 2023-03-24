كريم بنزيما يرد على دعوة فرنسية لتكريمه برسالة صادمة

على خلفية صراعه مع ديدييه ديشان

قرر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عدم حضور التكريم المقرر له اليوم، الجمعة، قبل مباراة فرنسا وهولندا في تصفيات يورو 2024.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أرسل دعوة إلى نجم ريال مدريد، من أجل التواجد في التكريم الخاص الذي سيتم للاعبين المتقاعدين دوليًا بمنتخب الديوك، وهم ستيف مانداندا ورافاييل فاران وهوجو لوريس.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن بنزيما أرسل رسالة إلى الاتحاد للاعتذار عن حضور هذا التكريم، مما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر السبب الأوضح لعدم حضور بنزيما هو توتر علاقته بديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، والانتقاد العلني له بمختلف المناسبات.

وظهرت بعض الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بعد بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية، لتنتهي بإعلان المهاجم المخضرم للاعتزال الدولي.