كريم بنزيما يرد على منتقديه .. ويحسم جدل رحيله عن دوري روشن السعودي رسميًا

كريم بنزيما يكشف حقيقية رحيله عن المملكة..

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طوال فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2024".. ارتبط اسم النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، بعديد الأندية الأوروبية، وخاصة مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، لم يقدّم المستوى المأمول منه منذ الانضمام إلى الاتحاد في صيف 2023، مع دخوله في عديد من الأزمات مع إدارة النادي والأجهزة الفنية؛ ما فتح باب التكهنات بشأن رحيله، والعودة إلى القارة العجوز.

لكن.. يبدو أن بنزيما أغلق الباب أمام جميع هذه التكهنات، وذلك في تصريحات مع مجلة "GQ"؛ حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة العربية السعودية.

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وقال المهاجم الفرنسي، في تصريحاته: "وجودي في السعودية؛ يمثل تحديًا جديدًا، وأنا أحب هذا التحدي"، مشددًا على أن المشروع الرياضي في المملكة طويل الأمد، وهو جزء منه؛ في إشارة إلى البقاء وعدم الرحيل.

وأضاف كريم بنزيما: "أنا لست لاعب كرة قدم هُنا في المملكة، بل أنا سفير أيضًا.. مهمتي المساعدة في جلب أبرز اللاعبين الأوروبيين، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين".

ورد بنزيما على الانتقادات التي توجه إليه، بسبب مستواه السيئ مع الاتحاد؛ قائلًا: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، حمل الرقم (9) على ظهرك، يعني تسجيل (50) هدفًا في الموسم.. لكنني لاعب واحد من ضمن 11؛ وهدفي مساعدة فريقي من أجل الفوز".

وعن اعتزاله كرة القدم.. رفض اللاعب تحديد وقتٍ محدد؛ ولكنه أكد على أنه هو من سيقرر هذا الأمر، ولن يستمع إلى أي ضغوط تمارس عليه.

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