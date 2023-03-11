"وقاحة مهرج" .. كريم بنزيما يرد بقوة على إدعاءات ديدييه ديشان بخصوص إصابة المونديال

الأزمة تفتح من جديد رغم اعتزال نجم ريال مدريد دولياً

رد نجم ريال مدريد كريم بنزيما بقوة على مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص إصابة المهاجم التي أبعدته عن كأس العالم في قطر.

صاحب الكرة الذهبية غاب عن المونديال عقب تعرضه لإصابة في المعسكر التحضيري، وبعد ذلك خرجت تقارير أشارت إلى إمكانية تعافيه ولحاقه بالأدوار الإقصائية، الأمر الذي أثار حالة شد وجذب بين اللاعب ومنتخب بلاده انتهت باعتزاله دولياً.

وكشف ديشان كواليس ما حدث في حوار بالساعات الماضية مع "لو باريسيان" وقال: "كريم كان حزيناً بسبب غيابه عن المونديال، قال لي إن الأمر انتهى وتطابق تشخيص طبيب المنتخب مع ذلك في مدريد، عودته للتدريبات لم تكن ممكنة قبل 10 ديسمبر، قلت له لسنا في عجالة، قم بتنظيم عودتك مع مدير الفريق".

وأردف: "في اليوم التالي استيقظت ووجدته قد غادر، كان قراره، لن يقول لك شيئاً مختلفاً، أتفهم الأمر واحترمه".

الرد أتى سريعاً من بنزيما عبر خاصية الرسائل على حسابه على إنستجرام حيث نشر تصريحات مدرب الديوك وعلق عليها: "يا لها من وقاحة، يا الله يا ديدييه، مساء الخير"، وأرفقها مع إيموجي لمهرج.

يذكر أن فرنسا المنقوصة من خدمات مهاجم ريال مدريد بلغت نهائي المونديال في قطر بديسمبر الماضي وخسرت من الأرجنتين بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3.