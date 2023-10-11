كريم بنزيما يخالف الجماهير .. "أشاد بانطلاقة الاتحاد المخيبة وكشف سرًا شخصيًا عن مستواه"

كريم بنزيما يتحدث عن أسرار انتقاله للسعودية وبداية الاتحاد في الموسم الحالي

SHAHID

كشف المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، عن "سر" موافقته على عرض المملكة العربية السعودية؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم حتى 2026.

وأوضح بنزيما في تصريحات لحساب الرابطة السعودية المحترفة عبر منصة "إكس"، أنه أراد خوض تجربة جديدة؛ بعد تحقيقه جميع الإنجازات الممكنة، مع ريال مدريد.

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وأكد المهاجم الفرنسي، على أن فكرة العيش في السعودية، كانت تراوده منذ سنوات عديدة؛ حيث يشعر بالراحة والهدوء، بتواجده بالقرب من مكة المكرمة.

وأضاف: "المشروع الرياضي الضخم، بالإضافة إلى العيش في بلد مسلم.. كل هذا جعلني أوافق على الانضمام إلى صفوف الاتحاد، وأن أكون جزءًا من هذه القصة الرائعة".

وأعرب كريم بنزيما، عن أمنيته في أن يساهم في تطوير المشروع الرياضي في المملكة؛ خاصة أن الجماهير، استقبلته بشكل أكثر من رائع.

وتابع بنزيما: "كرة القدم السعودية فاجأتني كثيرًا.. أثناء تواجدي في أوروبا، لم أكن أعلم الكثير عنها، ولكن بانتقالي إلى هنا، ومع تواجد العديد من النجوم العالمين، فإن مستوى المنافسة، أصبح مرتفعًا للغاية".

واعتبر مهاجم الاتحاد، أن بداية مشوار فريقه، في الموسم الحالي 2023-2024، كانت جيدة؛ خاصة أن الانسجام حاضر بين اللاعبين، بسبب عدم تغيير التشكيل بشكل كبير، عن العام الرياضي الماضي.

وأكمل بنزيما حديثه: "مع دخول اللاعبين الجدد في أجواء الفريق، ومع امتلاكنا تشكيلة رائعة، فإننا سنتحسن شيئًا فشيئًا.. وهذا ينطبق عليّ أيضًا".

وبخصوص مستواه الشخصي.. وعد كريم بنزيما في نهاية حديثه، جماهير نادي الاتحاد، بالتحسن أكثر خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد شفائه من الإصابة التي أثرت عليه، في الفترة الماضية؛ حيث أصبح يتدرب الآن بشكل طبيعي و100%.

جدير بالذكر أن جماهير الاتحاد، تهاجم فريقها بشدة؛ بسبب تراجع المستوى والنتائج خلال الموسم الحالي - عكس حديث بنزيما -؛ حيث ودع العميد، بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، من الدور ربع النهائي، مع احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

SHAHID