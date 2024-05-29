كريم بنزيما يحفزه .. الاتحاد يفاوض مدرب "عاطل" لخلافة مارسيلو جاياردو

الاتحاد مازال يبحث عن مدرب لخلافة جاياردو

يواصل نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي محاولاته للتعاقد مع المدرب الذي سيخلف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، حيث عاد للتفاوض مع مدرب كان يستهدفه من قبل.

واتفق الاتحاد مع جاياردو على الرحيل بنهاية الموسم الحالي، ليبدأ العميد في البحث عن مدرب آخر يستطيع خلافته مع بداية الموسم القادم.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن الاتحاد يتفاوض مع المدرب الفرنسي برونو جينيسيو، العاطل منذ رحيله عن تدريب رين الفرنسي في نوفمبر 2023، لتدريبه خلال الفترة القادمة.

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وأضافت الصحيفة أن جينيسيو مهتم بعرض نادي الاتحاد، خاصة في ظل وجود النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وبذلك يدخل المدرب الفرنسي في قائمة المدربين المرشحين لتدريب العميد، رفقة الإيطالي ماسيميليانو أليجري، والبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يحظى هو الآخر باهتمام من القادسية.