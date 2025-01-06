حسم مصير كريم بنزيما وموسى ديابي من كلاسيكو الهلال والاتحاد

اثنان من أهم أعمدة نادي الاتحاد في الموسم الحالي..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لكلاسيكو المملكة الكبير ضد الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وقبل هذا الكلاسيكو الكبير.. عانى مهاجم الاتحاد كريم بنزيما، من الإصابة، كما غاب زميله موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، التي عاد إليها مؤخرًا.

الاتحاد افتقد ديابي منذ شهر نوفمبر 2024، بسبب الإصابة؛ ولكن اللاعب عاد إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا، قبل أن يغيب مجددًا في اليومين الماضيين؛ وسط شكوك بشأن لحاقه بكلاسيكو المملكة من عدمه.

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وفي هذا السياق.. زفّ الإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الإثنين، بشرى سارة إلى جماهير العميد الاتحادي؛ بشأن مصير بنزيما وديابي من الكلاسيكو.

هود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، سفر الثائي الفرنسي مع بعثة نادي الاتحاد، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ حيث يُقام كلاسيكو المملكة في ربع نهائي الكأس.

ولم يعط الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، أي تفاصيل أخرى بخصوص حالة كريم بنزيما وموسى ديابي؛ إلا أن سفر الثنائي يؤكد جاهزيتيهما للمشاركة، ولو في بعض الدقائق.

جدير بالذكر أن الاتحاد يقدّم مستوى رائع في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة من 13 جولة؛ وبفارق نقطتين عن نادي الهلال "الوصيف".