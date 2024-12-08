رسالة خاصة لكريم بنزيما .. فين ديزل للاعبي الاتحاد بعد هزيمة النصر: تحملوا مسؤولية ناديكم!

نجم هوليوود يوجه نصائحه لنجوم العميد..

ما كان لتفوت فرصة تلقي نصيحة من الممثل الأمريكي الشهير ونجم هوليوود فين ديزل بعدما فاجأ الجمهور السعودي بحضور كلاسيكو الاتحاد والنصر.

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العميد كان قد استضاف العالمي أول أمس الجمعة، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم (2-1)، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وتفاجأ الجمهور بحضور النجم الأمريكي في مدرجات الجوهرة المشعة لمتابعة المباراة، وبالتأكيد خصيصًا الثنائي الفرنسي كريم بنزيما؛ قائد النمور، ونظيره في الفريق العاصمي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وعقب المباراة، نزل فين ديزل لغرف الملابس لإلقاء كلمة على الفريق المنتصر، نشرها الحساب الرسمي للنادي الجداوي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ قال: "لقد كان من دواعي سرور أن أشاهدكم تلعبون، الحمد لله .. الحمد لله، فريقكم مذهل".

وأضاف: "دعوني أعطيكم بعض النصائح بما أنني هنا وأنا لا أخرج عادةً؛ كل شخص منكم عليه أن يأخذ الأمر على عاتقه، لرفع الفريق لأعلى مستوى، لا يوجد لديكم لحظة للراحة أبدًا، بغض النظر عن وقتك خلال اليوم، عليك أن تفكر دائمًا في كيفية الرفع من صورتك وتطويرها وكذلك من شخصيتك وشهرتك".

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نجم هوليوود اختتم: "أنتم موهوبين حقًا، والأمر متروك لكم .. لا حدود لكم، أنتم نجوم، العالم أجمع سيعرف أساميكم، أنا أعرف ذلك .. خصوصًا أنت أخي (مشيرًا على كريم بنزيما)".

يشار إلى أنه عقب الكلاسيكو الذي شهد إحراز كل من بنزيما ورونالدو هدفًا، ارتفع رصيد العميد للنقطة 36 في صدارة الجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد العالمي للنقطة 25 في المركز الرابع.