بعدما هدأت الأجواء .. الرابطة ترد على تورطها مع كريم بنزيما في رحيل لؤي ناظر عن الاتحاد

هل عبثت رابطة الدوري السعودي بالاتحاد بالتعاون مع المهاجم الفرنسي؟

ما كانت لتضيع فرصة ظهور عمر مغربل؛ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، دون سؤاله عن حقيقة وضع مصلحة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فوق نادي الاتحاد.

الأزمة تفجرت بالأساس بينما كان العميد يختار مدربه الجديد قبل التعاقد مع الفرنسي لوران بلان، إذ كان الحديث وقتها عن الاتفاق مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على تولي المسؤولية، بل أن الأخير أعلن إتمام الصفقة بالفعل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه عاد وحذف منشوراته في هذا الشأن.

التقارير آنذاك زعمت أن بنزيما هو من اعترض على التعاقد مع الإيطالي، واشترط ضرورة وجود مدرب فرنسي على رأس القيادة الفنية، مضيفة أن اللاعب لجأ لبرنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري كي يدعمه في موقفه بحكم أنه من اتفق معه على تمثيل الاتحاد، وهو ما أغضب لؤي ناظر؛ رئيس النادي وقتها، ودفعه لتقديم استقالته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بعد مرور شهر ونصف تقريبًا على تلك الأزمة، مغربل نفى عبر ظهوره الليلة في برنامج "دورينا غير" تدخله هو أو الرابطة نهائيًا في شؤون النادي الجداوي..

الرئيس التنفيذي للرابطة قال: "هذه شؤون داخلية لا نتدخل بها، كلام الإعلام غير صحيح، لكن الواقع أن أي مشكلة في أي نادي بين لاعب وجهاز فني أو جهاز إداري فهذه من شؤون النادي، كرابطة لا نتدخل ولا برنامج الاستقطاب".

وأضاف: "بالطبع يهمني عدم وجود مشكلات إلا أننا في الوقت نفسه لا نتدخل، ولا يحدث أي تواصل مع لاعب دون علم ناديه".

يذكر أن هذه الأزمة تسببت في تقديم الرئيس المنتخب لؤي ناظر لاستقالته، وتم تعيين لؤي مشعبي بدلًا منه حتى نهاية الموسم الجاري.