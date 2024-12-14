كريم بنزيما منحه ذلك الشرف .. جائزة خاصة لنجم النصر بعد الكلاسيكو!

بنزيما يقود نجم النصر لجائزة الأفضل..

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن هوية الفائز بلقب "تصدي الجولة 13"، من مسابقة دوري روشن، وهو البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر، بعد أدائه في مباراة الاتحاد.

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ورصدت الرابطة لقطة بينتو أثناء التصدي لتسديدة خطيرة من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، من خارج منطقة الجزاء، حيث وجه بنزيما الكرة من أول لمسة بعد تلقي تمريرة من عبد الرحمن العبود، قبل أن يبرع حارس النصر في إبعادها عن مرماه.

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ورغم تألق بينتو في لقطة التصدي، إلا أن المباراة انتهت بفوز الاتحاد على النصر، بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.

وحصد الحارس النصراوي بينتو، في استفتاء صاحب التصدي الأجمل في الجولة 13، نسبة 75% من الأصوات، ليتفوق على أندريه مورييرا، حارس الرائد، صاحب نسبة 17%، وفلورين نيتا، حارس ضمك، بــ8%.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ34 نقطة، ثم القادسية بالمركز الثالث بـ28 نقطة، بينما جاء النصر رابعًا بـ25 نقطة، والأهلي خامسًا بـ23 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب (السادس).