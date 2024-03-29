كريم بنزيما أمام الفيحاء.. لا تمنحوه ركلات الجزاء وأحضروا للاتحاد مهاجمًا يريد اللعب!

نفد صبر جماهير الاتحاد على الفرنسي!

مباراة قوية خاضها نادي الاتحاد ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وهو الموسم الذي فشلت فيه آمال الاتحاد إكلينيكيًا في الحفاظ على لقبه.

وشارك الفرنسي كريم بنزيما في اللقاء منذ بدايته، ونجح في صناعة الهدف الثاني للاتحاد عن طريق أحمد الغامدي.

لكن لا يزال الكل ينتظر النسخة الأفضل من بنزيما، خصوصًا أنه ذكر الجماهير الاتحادية بواحدة من أسوأ لقطات الموسم والتي يعتبر الاتحاديون أنها قلبت موسمهم رأسًا على عقب حين أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

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بعض جماهير الاتحاد على "إكس" تندرت على هذا الأمر قائلة إن هناك تغريدة نراها كل أسبوع في دوري روشن، وهي "بنزيما يهدر ركلة جزاء".

أعاد ذلك للأذهان ركلة جزائه المهدرة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، والتي كان تسجيلها كفيلًا بالتعادل وإكمال النمور لمشوارهم في بطولة كان يمكن أن تنقل الموسم، إضافة إلى لقطات أخرى شبيهة هذا الموسم خذل فيها بنزيما أنصار الاتحاد.

بنزيما على وجه التحديد هذا الموسم أهدر 4 ركلات جزاء، وسجل هدفين في مرماه وتسبب في ركلة جزاء على مرمى الاتحاد!.

كما أثار بنزيما من جديد غضب الجماهير الاتحادية، بسبب شيء متكرر يحدث في كل المباريات وهو كمية أخطاء التمرير التي يرتكبها بشكل ساذج للغاية، حتى إن بعض الجماهير تساءلت: هل يلعب كريم بنزيما رغمًا عنه؟.

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في النهاية اضطر المدرب مارسيلو جاياردو لإخراج بنزيما من الملعب في الدقيقة 75، ليحل محله عوض الناشري، وضعية لم يكن يتمناها الجمهور الاتحادي لصاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي من حيث قيمة ما يدفع له كراتب.

على كل حال، لم يعد ينتظر الاتحاديون النسخة الأفضل من بنزيما، لأن هذا بات حلمًا صعب المنال في الوقت الراهن مع اقتراب انتهاء الموسم والاتحاد خالي الوفاض صفر اليدين.

جمهور الاتحاد لم يعد يرغب إلا في مهاجم اعتيادي يصنع الفارق، تمامًا كما يجلب أي محترف وليس محترفًا عالميًا يتحصل على زهاء 200 مليون يورو سنويًا.. يا له من فشل غير متوقع!.