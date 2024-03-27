كريم بنزيما أخّر حافلة الاتحاد بسبب "الحلاق"؟ أخيرًا انكشفت الحقيقة

تعرف على الحقيقة وراء تسبب بنزيما في تأخر حافلة الاتحاد من قبل

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توترت العلاقة بين كريم بنزيما وجماهير نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه، بالإضافة إلى بعض الأخبار التي ألمحت إلى عدم التزامه مع الفريق.

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ومن ضمن تلك الأخبار هو أن بنزيما تسبب في تأخر حافلة نادي الاتحاد في إحدى المرات لمدة نصف ساعة، بسبب الحلاق الخاص به.

خلال برنامج "أكشن مع وليد" قال الإعلامي عبد العزيز الزلال: "هناك بعض المعلومات التي قالها الزملاء الإعلاميين الاتحاديين بأن كريم بنزيما كان يؤخر حافلة الاتحاد نصف ساعة بسبب الحلاق الخاص به".

ليرد سريعًا الإعلامي عبد الله فلاته على الزلال قائلًا: "هذه المعلومة غير صحيحة، لأنني قمت بالتأكد من الشخص الذي كان مرافقًا لهم، وقال لي إن ما تم ترديده بشأن هذا الأمر غير صحيح".

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وكان الحديث يدور حول السبب وراء وضعية بنزيما داخل نادي الاتحاد، وعلاقته المتوترة مع المسؤولين، بسبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة.

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