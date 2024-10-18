"لماذا قمت بقص صورة زميلك السعودي؟" .. كريم بنزيما يُثير الجدل بين جماهير الاتحاد!

تعرف على ما فعله بنزيما!

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد الجدل، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه ضد القادسية، بعدما قام بتجاهل أحد زملائه المحليين بالفريق.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة القادسية، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء غدٍ السبت.

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ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة له بجانب مواطنه موسى ديمبلي، والهولندي ستيفن بيرجفاين خلال تدريبات الفريق، معلقًا عليها: "نراكم قريبًا".

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ولكن الصورة تسببت في إثارة الجدل بين نجوم الاتحاد، حيث تبين أن الظهير الأيسر معاذ فقيهي كان في الصورة، ولكن تم قصها من جانب بنزيما، مما جعل الجماهير تتساءل عن السبب.

وقال أحد متابعي بنزيما: "لماذا قطعت صورة زميلك في الفريق؟ هل أتيت من أجل صنع المجد أم من أجل إثارة الفتنة؟".