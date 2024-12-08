"ليست صحراء فقط" .. كريم بنزيما يدعو العالم لاكتشاف السعودية ويروج لمونديال 2034

السعودية تنتظر الإعلان التاريخي، يوم الأربعاء المُقبل..

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، الدعوى إلى العالم، من أجل زيارة السعودية واكتشافها، مضيفًا بأن الكرة تتطور في المملكة، وستكون على أتم الاستعداد بعد 10 سنوات.

وتستعد السعودية نحو إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن منح حق استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034، يوم الأربعاء المُقبل، وذلك بعد منح التقييم الأعلى في التاريخ، للملف السعودي - المرشح الوحيد - لاستضافة المونديال في تلك النسخة، بمعدل 4.18 من 5.

وقال بنزيما في رسالته التي نشرها الحساب الرسمي لملف ترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، "أنصحكم بزيارة السعودية، يجب على كل من لديهم فكرة مسبقة عن المملكة أن يأتوا بأنفسهم، هناك تجارب وأماكن رائعة، الشعب مضياف ومرحّب بشكل كبير، هنا تشعر بإحساس عظيم، إنها دولة مثيرة للاكتشاف، هناك العديد من الفعاليات التي يمكن أن تقوم بها، إنها ليست فقط مجرد صحراء، ولكن حتى الصحراء تشمل فعاليات وأنشطة رائعة، يمكن أن يقوم الشخص بها".

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وأضاف "أنصحكم بزيارة البلاد، الكرة السعودية تتطور، وأثق بأنه بعد 10 سنوات، المملكة ستكون على أتم الاستعداد، وحين الوصول إلى كأس العالم 2034، ستتطور الكرة السعودية أكثر وأكثر، لأن التمارين والتطوير يبدأ مع اللاعبين مع الشباب، وهذا هو الشيء الأهم؛ صناعة جيل بإمكانه الوصول إلى أعلى مستوى. أنا الآن في موسمي الثاني هنا، وأرى التطور بشكل مباشر، كما أن مستوى التركيز في التمارين ارتفع، مع العمل الجاد، وبدوري أن أكون قدوة، خصوصًا للاعبين الشباب، أعتقد أن سيكونوا جاهزين".

واستطرد بنزيما "أن تستضيف دولة مسلمة بطولة كأس العالم، يعد شيئًا رائعًا، أعتقد أن الجماهير ستُفاجأ من الجماهير السعودية، عندما يروا الشغف الكبير لديهم في كل مباراة. من أجل فهم الأمر، عليك أن تأتي لحضور مباراة هنا، عليك أن تكتشف الثقاة السعودية والإسلامية بشكل عام أيضًا، أعتقد أنه سيكون حدثًا رائعًا جدًا؛ لأن كل شيء متناسق. اليوم يتم الاستلهام من الكرة الأوروبية، والآن السعودية تتطور على مستوى عالمي، من شواطئها الرائعة إلى شعبها المضياف، إنها بلد رائع".

وانتقل كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر، في صيف 2023، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، فيما قاد فريقه لاعتلاء صدارة دوري روشن السعودي، بعد مرور 13 جولة، برصيد 36 نقطة، فيما وقّع بنزيما على 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، خلال 10 مباريات لعبها في المسابقة، هذا الموسم.