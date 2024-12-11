"المملكة ليست صحراء فقط!" .. كريم بنزيما يكشف عن سبب سيجعل السعودية تنافس بقوة في كأس العالم 2034

رسالة طمأنينة من كريم بنزيما للسعوديين..

أشاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بـ"التطور الهائل" الذي تشهده المملكة، في مختلف المجالات الحياتية.

بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

ودعا بنزيما في تصريحات نقلتها شبكة "إس إس سي" الرياضية، السياح حول العالم أجمع بزيارة المملكة؛ قائلًا: "السعودية ليست مجرد صحراء فقط.. ستغيرون نظرتكم عند الحضور إليها".

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وأشار النجم الفرنسي المخضرم إلى أن السعودية، تستغل الصحراء أيضًا؛ من أجل إقامة العديد من الأحداث والفعاليات الممتعة؛ إلى جانب أمتلاكها مناطق أثرية وشواطئ جذابة.

وعن كرة القدم.. أعرب كريم بنزيما عن ثقته بأن العالم أجمع، سيندهش بـ"شغف" الجماهير السعودية، للعبة الشعبية الأولى؛ مشددًا على أن المسابقات المحلية في البلاد، تتطور بشكلٍ ملحوظ.

وكشف بنزيما عن أنه شاهد خلال عامٍ واحد فقط من تواجده في المملكة العربية السعودية، "التطور الهائل" في كرة القدم؛ حيث أصبح هُناك درجة تركيز أكبر في التدريبات.

وأعلن مهاجم العميد الاتحادي "صناعة" السعودية جيل كروي شاب، سيصل إلى أعلى مستوى من المنافسة بحلول بطولة كأس العالم 2034؛ وذلك من خلال عمليات تطوير اللاعبين الصغار والتدريبات.

وفي النهاية.. أكد كريم بنزيما أن إقامة كأس العالم في دولة مسلمة، سيكون أمرًا رائعًا للغاية بالنسبة له؛ في إشارة إلى "ملف" ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة مونديال 2034.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصوت مساء اليوم، على "ملف" المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034؛ علمًا بأنها الدولة الوحيدة المرشحة لذلك.