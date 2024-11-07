"غياب كريم بنزيما أفضل للاتحاد!" .. صالح الشهري قتالية ضد العروبة ومعدل أهداف مرعب يحزن الهلال

الاتحاد يحقق الانتصار تلو الآخر..

ليطمأن عشاق نادي الاتحاد السعودي؛ فلا خوف على الفريق الأول لكرة القدم، في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي يُعاني من "إصابة عضلية" حاليًا.

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بنزيما غاب عن ديربي جدة الكبير، والذي انتهى بفوز الاتحاد (1-0) على الأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، ثم ضد العروبة، مساء اليوم الخميس.

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ومثلما فعل ضد الأهلي في غياب المهاجم الفرنسي، حقق العميد الاتحادي الفوز على العروبة (2-0)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

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وفي المباراتين كان هُناك لاعب واحد يقف وراء فوزي الاتحاد؛ وهو المهاجم السعودي المخضرم صالح الشهري، والذي اعتمد عليه الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول، في التشكيل الأساسي بديلًا عن بنزيما "المصاب".

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 27، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"، برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال، الذي سيخوض مباراته في الجولة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، ضد الاتفاق.

قتالية ومتوسط أهداف مرعب لصالح الشهري

الشهري البالغ من العمر 31 سنة، أظهر قتالية كبيرة للغاية في مباراة الاتحاد والعروبة، مساء اليوم الخميس؛ وذلك بالتحرك في كل أجزاء خط المقدمة، بالإضافة إلى مساندة زملاءه في وسط الميدان.

وكلل الشهري هذه القتالية الكبيرة على أرضية الملعب، بهدفه الذي سجله في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول؛ بعد أن استغل "عرضية متقنة" من زميله الظهير الأيمن مهند الشنقيطي.

ولم يتوقف مهاجم الاتحاد عند ذلك؛ حيث من تحرك أكثر من رائع داخل منطقة الـ18 لنادي العروبة، نجح في الحصول على "ركلة جزاء"، ترجمها زميله الهولندي ستيفن بيرجفاين، إلى الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 52.

ومنذ أن انضم إلى الاتحاد، في صيف العام الحالي "2024"، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ سجل صالح الشهري 5 أهداف في 9 مباريات رسمية ببطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال هذه المباريات التسع.. خاض الشهري 311 دقيقة فقط؛ أي أنه يملك معدل هدف كل 62 دقيقة يتواجد فيها على أرضية الملعب؛ وهو رقم أكثر من رائع بالنسبة لأي مهاجم.

ومن ناحيته.. سجل كريم بنزيما 8 أهداف في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بمعدل هدف كل 92 دقيقة يتواجد فيها على أرضية الملعب.

أي أن الشهري أفضل من "أحسن نسخة" لبنزيما، الذي استعاد مستواه في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد الأداء السيئ في 2023-2024، والذي جعل قطاع جماهيري كبير، يطالب بالاستغناء عنه.

ولذلك.. لا خوف أبدًا على العميد الاتحادي في غياب بنزيما، وذلك بعد التعاقد مع الشهري، الذي يكون على قدر المسؤولية في كل مرة يشارك فيها بالمباريات؛ بل من الممكن أن نقول بإنه من حق الهلال وجماهيره، أن يحزنوا على فقدان "بديل هجومي"، من الطراز الكبير، في ظل تذبذب مستوى عبدالله الحمدان.

جدير بالذكر أن صالح الشهري بدأ مسيرته في النادي الأهلي السعودي، قبل الانتقال إلى الرائد ثم الهلال وأخيرًا الاتحاد؛ كما خاض تجربة احترافية في صفوف فريق بيرامار البرتغالي، في موسم 2012-2013، على سبيل الإعارة.