Karim Benzema Al-IttihadGetty
أحمد رفعت

"المسألة ليست إصابة" .. كريم بنزيما يُثير الجدل في الاتحاد!

Karim BenzemaAl Ittihadدوري روشن السعوديانتقالات

هل يرحل بنزيما عن الاتحاد؟

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يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما إثارة الجدل في نادي الاتحاد، وذلك في ظل غيابه عن المشاركة رفقة الفريق خلال الفترة الماضية.

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بنزيما غاب عن المشاركة مع نادي الاتحاد الفترة الماضية بداعي الإصابة، حيث لم يُشارك أمام الهلال في آخر 3 مواجهات في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي محمد البكيري تغريدة، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يُعلق فيها على خبر يُفيد بأن المهاجم الفرنسي سيُغادر ناديه إلى نادٍ محلي آخر.

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وعلق البكيري قائلًا: "الباب (الفرنسي) اللي يجيك منه الريح سده واستريح، الاتحاد وبنزيما واضح أن المسألة ليست إصابة".

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جاء تعليق البكيري على بنزيما ليؤكد أن النجم الفرنسي يغيب ليس بسبب الإصابة إنما هناك أسباب أخرى غير مُعلنة.

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