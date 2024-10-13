وسط غياب مفاجئ لكريم بنزيما .. الاتحاد يهزم جدة وديًا استعدادًا لمواجهة القادسية

مواجهة كبرى منتظرة في الجولة القادمة من دوري روشن

واصل الاتحاد استعداداته لمواجهة القادسية المنتظرة في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي بخوض مباراة ودية أمام جدة مساء اليوم الأحد غاب عنها بشكل مفاجئ نجمه كريم بنزيما.

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العميد يحتل وصافة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الهلال في الصدارة، ويأمل في مواصلة مطاردة الزعيم بتحقيق الفوز على القادسية صاحب المركز السادس بـ10 نقاط، وذلك خلال اللقاء الذي سيستضيفه ملعب الجوهرة المشعة يوم السبت القادم.

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الاتحاد دخل لقاء جدة وسط غياب 12 لاعبًا، 7 منهم للتواجد مع منتخبات بلادهم و5 للإصابة وعدم الجاهزية يتقدمهم نجولو كانتي ودانيلو بيريرا، ورغم جاهزية بنزيما وتواجده في تدريبات الإحماء إلا أنه لم يبدأ اللقاء ولم يُشارك خلاله مكتفيًا بمتابعته من مقاعد البدلاء، وهو ما أثار القلق بين الجمهور بشأن إمكانية تعرضه لإصابة.

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الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين من موسى ديابي وأحمد الغامدي قبل أن يُضيف عبد الرحمن العبود الهدف الثالث في الشوط الثاني، وقد غاب الجمهور والإعلام عن المباراة بطلب من المدرب لوران بلان.

يُشار إلى أن الاتحاد نجح في الفوز بـ5 مباريات في دوري روشن ولم يتعرض للخسارة سوى مرة واحدة كانت أمام الهلال في الكلاسيكو، وهو ما جعله يمتلك 15 نقطة.