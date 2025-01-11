انفعل على زميله وأهدر ركلة جزاء .. كريم بنزيما "المتواضع" بلقاء الاتحاد ضد الفيحاء

بنزيما لم يتمكن من التسجيل وقيادة الاتحاد للبقاء في صدارة الترتيب!

شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما في تعادل فريقه أمام الفيحاء، حيث لم ينجح في قيادة النمور لتحقيق الانتصار، من أجل حصد النقاط والاستمرار على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وفرض الفيحاء التعادل الإيجابي بهدف لمثله على الاتحاد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كريم بنزيما شارك بصفة أساسية في المباراة، ولكنه لم يتمكن من التسجيل أو الصناعة، رغم الفرص التي سنحت له.

GOAL

عصبية زائدة وركلة جزاء مهدرة

ظهرت علامات العصبية الزائدة على بنزيما في مباراة الفيحاء، حيث كانت اللقطة الأولى بالدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد إصابة الجناح عبد العزيز البيشي، والتأخر في إجراء التبديل، ليلعب النمور بـ10 لاعبين لعدة دقائق.

وعبر بنزيما عن غضبه بسبب التأخير في إجراء التبديل، ليقوم بالإشارة بيده هو وزميله الجزائري حسام عوار، بسرعة إجراء التبديل، ليدخل بعدها فورًا عبد الإله هوساوي.

وفي لقطة أخرى، أخطأ عبد الإله هوساوي في تمرير إحدى الكرات، بعد مراوغة لاعبي الفيحاء، ليقوم بتمريرها بعيدًا عن بنزيما الذي أظهر غضبه بسبب التمرير الخاطئ.

وأهدر بنزيما ركلة جزاء حصل عليها الاتحاد بالدقيقة 57 من زمن المباراة، بعدما تصدى لها الحارس البنمي موسكيرا ببراعة، ليحولها إلى ركنية.

وكاد كريم أن يُعوض ركلة الجزاء سريعًا بالدقيقة 66، عن طريق تسديدة خطيرة جدًا، ولكنها مرت بغرابة أمام القائم الأيسر لحارس الفيحاء.

رقم سلبي في ركلات الجزاء

وواصل بنزيما مسلسل إهدار ركلات الجزاء مع نادي الاتحاد، حيث أهدر الركلة الرابعة على التوالي، منذ انضمامه لصفوف النمور خلال صيف 2023.

وسدد النجم الفرنسي 6 ركلات جزاء مع الاتحاد، سجل 2 فقط، وأهدر 4 ركلات، في رقم سلبي لكريم بنزيما.

وأهدر بنزيما 5 ركلات جزاء في مسيرته مع نادي ريال مدريد، بينما سجل 13 ركلة جزاء مع الميرنجي.

ماذا قدم بنزيما ضد الفيحاء؟

حصل كريم بنزيما على أقل تقييم وسط جميع اللاعبين الأساسيين في المباراة بـ 6.3، حيث ظهر بوجه باهت ولم يتمكن من تقديم أي شيء للفريق.

سدد الكرة 4 مرات مرة على المرمى ومثلها خارجه، و2 تصدى لها الدفاع، وقدم مراوغة واحدة صحيحة من أصل 3 محاولات، ولمس الكرة 20 مرة، ودقة التمريرات هي 82%.

إجماليًا؛ مستوى بنزيما هجوميًا لم يكن على المستوى المطلوب، وهو ما أثر على الفريق الذي لم يتمكن من الانتصار.