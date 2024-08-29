"لم يستطع التنفس!" .. كريم بنزيما يثير قلق الاتحاد أمام التعاون وتحذير من الأسوأ

ماذا حدث مع كريم بنزيما؟..

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، "مخاوف" فريقه خلال مباراة التعاون، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، قام بـ"سحب" بنزيما من أرضية الملعب، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة أمام التعاون، والتي انتهت بفوز العميد (2-1).

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وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي وليد الفراج، إن بنزيما ظهر في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الاتحاد والتعاون؛ وهو لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي.

الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، عانى من نقص في الأكسجين؛ بسبب الجو الحار وارتفاع نسبة الرطوبة.

ومن ناحيته.. حذر أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، من "الأسوأ" بالنسبة لكريم بنزيما؛ وهي معاناة اللاعب من إصابة عضلية، قد تبعده عن الملاعب، لفترة طويلة.

الشهراني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "خروج بنزيما من مباراة الاتحاد والتعاون وهو يشتكي من العضلة الخلفية.. الأسوأ لو تعرض لـ(تمزق عضلي)؛ فهو لديه تاريخ معها".

وأعرب أخصائي العلاج الطبيعي في النهاية، عن أمنيته بأن يكون خروج بنزيما من أرضية الملعب، في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة الاتحاد والتعاون؛ لمجرد الإجهاد فقط.

