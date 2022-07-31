كريم الأحمدي يقرر اعتزال كرة القدم

قائد الاتحاد السابق يعلق حذائه

أعلن المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط نادي الاتحاد السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك في ظل عدم توقيعه مع أي فريق حتى الآن.

كريم الأحمدي كان قائدًا لفريق نادي الاتحاد، قبل أن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

الأحمديقال خلال تصريحات عبر شبكة "ESPN" أثناء تحليل مباراة ودية لفريقه السابق فينورد الهولندي ضد أوساسونا الإسباني: "لن أمارس كرة القدم مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى سن الـ37 عامًا".

وتابع: "أريد التوقف عن كرة القدم، أنا أشعر بالسعادة بأنني أمضيت 4 سنوات بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا جربت كل شيء هنا في هولندا ثم وصلت إلى هذا السن".

اللاعب المغربي تابع: "لقد قضيت أوقاتًا جيدة في الملاعب، والوقت قد حان لشيء جديد، سأركز على مرحلة ما بعد كرة القدم خلال الفترة القادمة".

ورحل الأحمدي عن الاتحاد، بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الغياب لنهاية الموسم الماضي 2021-2022، لتتفق معه إدارة الاتحاد على فسخ العقد، للتوقيع مع لاعب أجنبي بدلًا منه.

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ولعب الأحمدي في العديد من الأندية الأوروبية، حيث لعب لأندية تيفنتي وفينورد في ولندا، وأستون فيلا الإنجليزي، وشباب الأهلي الإماراتي، والاتحاد السعودي.