كريس وود يلمع.. ونجم برينتفورد يتفوق على الجميع في فانتازي الدوري الإنجليزي

جولة جديدة من أمازون فانتازي مع جول

كان النجم الكاميروني بريان مبيومو، مهاجم برينتفورد، نجم الجولة التاسعة من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز على إيبسويتش تاون العنيد في اللحظات الأخيرة.

وانتهت المباراة بفوز برينتفورد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة (4-3)، بعدما نجح مبيومو في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 90+4، وإضافة الهدف الشخصي الثاني له في اللقاء، ليتحصل على رصيد 12 نقطة في اللعبة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

كريس وود يلمع

وفي افتتاحية الجولة، سجل مهاجم نوتينجهام فورست المتألق كريس وود، هدفين أيضا ليقود فريقه للفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد (3-1)، ويهدي ملاكه 10 نقاط.

فيما جاء في المركز الثالث في رصيد النقاط هذا الأسبوع لاعب وسط إيبسويتش تاون جورج هيرست، الذي سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة فريقه ضد برينتفورد، والتي شهدت ندية وإثارة ودراما حتى اللحظات الأخيرة.

وكان الحارس دين هندرسون من كريستال بالاس، هو الأعلى نقاطًا ضمن فئة حراس المرمى، حيث لم تشهد الجولة خروج أي فريق بشباك نظيفة بخلاف بالاس ومانشستر سيتي فقط، ولكن هندرسون تمكن من القيام بتصديات أكثر من إيديرسون.

وفي خط الدفاع، خرجت جميع عناصر مانشستر سيتي وكريستال بالاس بنقاط الشباك النظيفة، فيما نجح الجزائري المتألق مع وولفرهامبتون في حصد 6 نقاط بفضل الهدف الذي سجله في مباراة فريقه أمام برايتون التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق (2-2).

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وكان نجوم الوسط محمد صلاح من ليفربول، وبوكايو ساكا من آرسنال، وكول بالمر من تشيلسي، على موعد مع التألق المعتاد، وسجل كل منهم هدفًا وتحصل على 7 نقاط.

وفي الهجوم سجل أكثر من مهاجم، ولكن كان الأكثر تسجيلا هو كريس وود، ومن خلفه أحرز كل من: هالاند، وجون فيليب ماتيتا، وجيمي فاردي، وديلاب، وداني ويلبك، وماثيو كونها، فيما كان داني إنجز مهاجم وست هام على موعد من التألق بصناعة هدفين أمام مانشستر يونايتد.

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: دين هندرسون (7 نقاط)

الدفاع: آيت نوري (6 نقاط) - جفارديول (6 نقاط) - تشالوباه (6 نقاط)

الوسط: بريان مبيومو (12 نقطة) - جورج هيرست (9 نقاط) - صلاح (7 نقاط) - ساكا (7 نقاط) - بالمر (7 نقاط)

الهجوم: كريس وود (10 نقاط) - داني إنجز (7 نقاط)

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