"كان يتصل بي كل يوم".. شاكيرا تكشف عن الفنان الذي دعمها بعد الانفصال عن بيكيه

ماذا قالت؟

كشفت الفنانة الكولومبية شاكيرا عن الفنان الذي دعمها "وقت انكسارها" بعد الانفصال عن زوجها جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، قبل نحو عامين ونصف.

بعد الانفصال المدوي في أبريل 2023، غادرت شاكيرا برشلونة مع طفليها ساشا وميلان لبدء حياة جديدة في ميامي الأمريكية، لتحقق نجاحًا فنيًا كبيرًا بألبومها الجديد "النساء لم يعدن يبكين".

وأجرت شاكيرا مقابلة مع مجلة "رولينج ستون" أكدت فيها أن كريس مارتن، قائد فرقة "كولدبلاي"، كان أحد أكبر الداعمين لها بعد طلاقها من بيكيه.

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وأضافت: "كان بجانبي عندما انفصلت وشعرت بقلب مكسور، كان يتصل بي كل يوم للاطمئنان علي، ويرسل لي كلمات الدعم والقوة والحكمة".

والتقت شاكيرا بمارتن في الموسم السادس من برنامج " The Voice"، عندما شارك النجم البريطاني كمدرب ضيف.