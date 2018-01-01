كريستيان راموس الأقرب للرحيل عن النصر

اللاعب أصبح مُهدداً بالرحيل من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب عدم تمكنه من إثبات نفسه حتى الآن.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من داخل نادي النصر السعودي، غموض مصير اللاعب الدولي البيروفي كريستيان راموس، مُدافع الفريق.

وبحسب التقارير فأن اللاعب أصبح مُهدداً بالرحيل من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب عدم تمكنه من إثبات نفسه حتى الآن.

ولم يُقدم اللاعب أفضل ما لديه للفريق، مما جعله غير مُقنع للجماهير والمسؤولين حتى الآن، ومن المنتظر رحيله. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وهاجمت جماهير العالمي اللاعب أكثر من مناسبة، حيث أبدت تذمرها من المستوى الذي ظهر به اللاعب البيروفي في المباراة الأخيرة أمام الهلال، فضلا عن مباريات أخرى في دوري المحترفين السعودي.

يُذكر أن الدولي البيروفي كان قد أنضم لصفوف نادي النصر الصيف الماضي، عقب ظهور جيد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم.