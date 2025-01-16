رئيس خصم باريس في كأس فرنسا: حققنا نصف ميزانيتنا بسببهم والخليفي فاجأني من أستراليا!

مباراة خاصة للنادي المغمور

انهال كريستيان بيربيه رئيس نادي إسبالي المغمور، بالمديح على ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بسبب الطريقة التي عامله بها على هامش مباراة الفريقين في كأس فرنسا.

باريس لعب أمام الفريق المتواجد بدوري الدرجة الخامسة الفرنسية "الثالثة الوطنية"، أمس، الأربعاء، في دور الـ16 من بطولة الكأس، ونجح في التغلب عليه بأرضه وأمام جماهيره بنتيجة 4/2، ولكن رغم سقوط إسبالي ووداع البطولة، إلا أن هذه المباراة حملت الكثير من الفوائد له.

ومن جانبه قال بيربيه في تصريحات نشرتها شبكة "RMC" الفرنسية:"الخليفي قام ليلًا للاتصال بي من أستراليا، وضحكنا على لقب "إسبالي القطري"، أخبرني أنه سيدعونا جميعًا إلى غرفته في المباراة القادمة".

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وأضاف:"أخبرته أنني أريد التقاط صورة معه، شعرت بالاهتمام الكبير من ناحيته لأنه استيقظ ليلًا في أستراليا للاتصال بي، الأمر لم يكن مفهومًا بسبب عدم وجود علاقة بيننا، ولكنهم يبذلون الكثير من الجهد لاحترام الدرجات الأدنى في الكرة الفرنسية وعلينا أن نشيد بهم".

وخلال حديثه أعرب إسبالي عن سعادته لأن هذه المباراة تسببت في جذب أعداد هائلة من المشجعين لملعب فريقه، حيث قال:"قلتها قبل المباراة إننا سنحقق حوالي نصف ميزانيتنا خلال هذه المواجهة، لقد كان لنا بضعة أهداف وحققناها، جعلنا الناس تتحدث عنا في كل مكان ولم نكن بعيدين عن المشهد خلال هذه البطولة".

وفي نهاية حديثه أشاد رئيس النادي المغمور بسلوك لاعبي باريس سان جيرمان تجاه فريقه، حيث قال إنهم تركوا قمصانهم كهدايا تذكارية وقاموا بالتوقيع عليها واحترموهم كفريق خصم بأقصى صورة ممكنة.