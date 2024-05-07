كريستيانو يواصل الهدايا.. وحارس أبها يصعق العميد في فانتازي الدوري السعودي

كيف كانت الجولة الـ 30 من أمازون فانتازي الدوري السعودي؟!

لا تمر جولة دون أن يترك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصمة قوية تسعد كل لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، مع اقتراب خط النهاية، وحصد الجوائز.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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ومرة بعد مرة، يواصل كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مد لاعبي فانتازي جول بالكثير من النقاط، حيث تألق وسجل 3 أهداف "هاتريك" لفريقه في شباك الوحدة والتي أنهاها العالمي (6-0).

ولم يكن رونالدو، فقط المتألق في هذه الجولة من فريق النصر، حيث شاركه التألق الدولي السنغالي ساديو ماني، الذي سجل هدفًا وصنع اثنين من سداسية العالمي.

وإلى جانبهما في الخط الأمامي، فراس البريكان الذي سجل هدفين خلال مباراتي ضمك والهلال، كما تألق من الأهلي أيضًا في خط الوسط زياد مبارك الجهني، بتسجيله هدفًا أمام ضمك.

وفي خط الوسط تألق من الهلال ميشيل دي أوليفيرا بصناعته هدفين خلال مواجهة التعاون، وكذلك الأرميني لوكاس زيلارايان، الذي سجل هدفا للوحدة في مباراته أمام الرياض (2-2).

وفرض الروماني سيبريان تاتاروسانو، نفسه كنجم للحراس في هذه الجولة، بعدما تصدى لركلة جزاء من أمام نجم الاتحاد البرتغالي جوتا، وتصديه لـ 7 كرات خطرة، ليمنح أبها فوزًا ثمينًا (3-1) على العميد.

وتشكل خط الدفاع من نجمي الهلال سعود عبد الحميد وعلي البليهي، إلى جانب المغربي رومان سايس مدافع الشباب وزميله حمد تركي اليامي.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها)

الدفاع: سايس، حمد اليامي (الشباب) سعود عبد الحميد، علي البليهي (الهلال).

الوسط: ميشيل ديلجادو (الهلال)، لوكاس زيلارايان (الفتح) زياد الجهني (الأهلي)

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني (النصر)، فراس البريكان (الأهلي)

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