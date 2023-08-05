"كريستيانو يخونك" .. حليمة بولند ترد على فبركة مكالمة رونالدو والجمهور يحذر جورجينا!

الإعلامية البارزة تُوضح الحقائق

GOAL

ردت الإعلامية البارزة حليمة بولند على الاتهامات التي وجهت لها عقب نشرها محادثة جمعتها مع نجم النصر، كريستيانو رونالدو، وذلك بالتأكيد على صحة تلك المكالمة الهاتفية وبدعوة الجميع لاستخدام ذكائهم الطبيعي بدلًا من الصناعي في فهم الأمور.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بولند كانت قد نشرت عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو يُظهر اتصالًا من رونالدو لها بالخطأ، وقد استغلت الأمر وبقيت تتحدث معه لدقائق وعرفته على نفسها وقد بدا النجم البرتغالي ودودًا للغاية.

وعلقت حليمة قائلة "أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة، طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية".

البعض اتهم بولند بفبركة تلك المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لترد على ذلك قائلة "هناك إشاعة تضحك ظهرت مؤخرًا ولذا وجب الرد، يُقال أن المقطع مع رونالدو مفبرك بواسطة الذكاء الصناعي، أقول لهم اتركوا هذا الذكاء الصناعي واستخدموا الطبيعي".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

تابعت "هل يُمكن أن أكون بمثل هذا الجنون لأقوم بفبركة مقطع مثل ذلك قد يذهب بي وراء الشمس؟ هل أنا ساذجة وغبية لتلك الدرجة لأقوم بتصرف مثل ذلك يُحولني للمساءلة القانونية؟ ثانيًا والأهم .. الاتصال من هاتف الفندق، من غرفة لغرفة، مما يعني أن الفندق على علم بذلك الاتصال ولديه تسجيل وتوثيق له".

أتمت "النقطة الثالثة هي أن تصرفي جاء بكل عفوية وبساطة، أنا واحدة من جماهير رونالدو ولذا قمت بتصوير المقطع لسعادتي بالاتصال".

من جانبهم، حاول عشاق النجم البرتغالي تحذير جورجينا من "خطف" حليمة لصديقها رونالدو، وذلك من خلال غزو حساباتها على السوشيال ميديا بالتعليقات من أمثال "خذي حذرك، رونالدو يُغازل حليمة" و"رجلك يجري خلف النساء".

GOAL